Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da 3 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Antalya'da 3 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da 3 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtan şahıslar bir kişiyi 3 milyon TL dolandırdı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkili olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 'telefon dolandırıcıları'na yönelik operasyon düzenlendi. 3 milyon TL'lik vurgun yapan 3 şahıs gözaltına alınırken 2'si ise tutuklandı.

Antalya'da 3 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi - 1. Resim

2 MİLYON 500 BİN NAKİT GERİSİ HAVALE

Antalya’da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp, sahte olarak düzenlenmiş Emniyet Müdürü kimlik fotokopisi ve çeşitli fotoğraflar gönderip güven kazandıktan sonra ‘terör örgütüne operasyon yapılacağı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı’ şeklinde söylemlerle bir kişiyi baskı altına alarak 2 milyon 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle 407 bin TL hesaplarına havale yaptıran H.A., M.R.E. ve S.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak, şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve bir miktar paraya el konuldu.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN YAKALANDILAR

Şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit edilirken, taksi sahibine idari yaptırım uygulandı ve araç otoparka çekildi.
"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk Telekom’dan güçlü faaliyet performansıyla 2024’e hızlı başlangıç: Mobil ve fiberdeki büyüme ivmesi sürüyorStoltenberg NATO'nun fikrini yineledi: Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planımız yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS'nin acı tablosu! Sınava geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu - GündemSınava geç kalan öğrenci hüngür hüngür ağladıElazığ’da korkunç ölüm: Traktörün altında kalarak can verdi - GündemTraktörün altında kalarak can verdi9. Yargı Paketi'nde yeni gelişme! 'Casusluk düzenlemesi' haftaya Meclis'e sunulacak - GündemTüm gözler TBMM'ye çevrildiİstanbul'da Gazze zirvesi! Hakan Fidan'dan toplantıya damga vuran sözler - Gündemİstanbul'da Gazze zirvesi! Toplantıya damga vuran sözlerSosyal medyada kan donduran anlar! Canlı yayında eniştesini bıçakladı, son görüntüsü korkunç - GündemSosyal medyada kan donduran anlar!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl ağırlayacak? Özel'den "cumhurbaşkanlığı forsu" çıkışı - GündemÖzel'den "cumhurbaşkanlığı forsu" çıkışı
Sonraki Haber Yükleniyor...