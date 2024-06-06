Antalya'da 3 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Antalya’da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtan şahıslar bir kişiyi 3 milyon TL dolandırdı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkili olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 'telefon dolandırıcıları'na yönelik operasyon düzenlendi. 3 milyon TL'lik vurgun yapan 3 şahıs gözaltına alınırken 2'si ise tutuklandı.

2 MİLYON 500 BİN NAKİT GERİSİ HAVALE

Antalya’da telefonda kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp, sahte olarak düzenlenmiş Emniyet Müdürü kimlik fotokopisi ve çeşitli fotoğraflar gönderip güven kazandıktan sonra ‘terör örgütüne operasyon yapılacağı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı’ şeklinde söylemlerle bir kişiyi baskı altına alarak 2 milyon 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alan, daha sonra aynı yöntem ve söylemlerle 407 bin TL hesaplarına havale yaptıran H.A., M.R.E. ve S.B. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak, şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve bir miktar paraya el konuldu.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN YAKALANDILAR

Şüphelilerin olayda korsan taksi kullandıkları tespit edilirken, taksi sahibine idari yaptırım uygulandı ve araç otoparka çekildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.