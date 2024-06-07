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Antalya'da baba oğul sokak ortasında tekme tokat kavga etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan baba oğul sokak ortasında kavga etti. Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışan baba oğulun kavgasında yumruklar havada uçtu.

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Kumluca bölgesinde yaşayan baba ve genç oğlu arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın devam etmesi üzerine baba oğul birbirine girdi.

BABA OĞUL BİRBİRİNİ YUMRUKLADI

Sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Antalya'daki baba oğul tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

Genç çocuk bir süre sonra babasının yumruklarına karşılık vermeye başladı. Baba oğulun sokaktaki birbirini yumruklaması bir evin balkonundan görüntülendi.

Peş peşe yumruk yiyen baba yere yığıldı ve kavga son buldu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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