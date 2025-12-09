Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, bir soğuk hava deposuna baskın yaptı. Düzenlenen baskında 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ürünü ve 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere toplam 574 kilo bozuk gıda maddesi ele geçirildi. Sağlığı tehdit eden ürünler imha edildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kullanım ömrünü tamamlamış ve bozulmuş olduğu belirlenen büyük miktarda gıda ürünü tespit edildi. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu 61 kilo işlenmiş hayvansal gıda ürünü ve 513 kilo bitkisel ürün olmak üzere toplam 574 kilo bozuk gıda maddesi tespit edildi.

Antalya'da baskın! Yarım tondan fazla bozuk gıda ele geçirildi

TUTANAK TUTULDU

İnsan sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri depolayan iş yeri yetkilisine Kepez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca, depo yetkilisinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nı ibraz edememesi üzerine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle ayrı bir tespit tutanağı düzenlendi.

Antalya'da baskın! Yarım tondan fazla bozuk gıda ele geçirildi

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Tüm bu işlemlerin ardından tespit edilen bozuk gıda ürünlerinin imhası için harekete geçildi. Konuyla ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ile müştereken tutanak tanzim edilerek, toplam 574 kilo gıda maddesinin halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmesi sağlandı.

Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden imalatçı ve depolama firmalarına yönelik yaptığı denetimler sonucunda, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaların tüketicilere ulaşmasını engelledi. Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma hakkını korumak adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası