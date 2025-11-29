Hatay'da insan sağlığını tehdit eden peynir, ketçap ile sucuktan oluşan 1 ton gıda malzemesi ekipler tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

Hatay'da halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

1 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünleri tespit edildi. Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir, ketçaptan gıda malzemeleri toprağa gömülmek imha edildi.

