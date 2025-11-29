İhlas Haber Ajansı
Peynir, ketçap, sucuk... Yüzlerce kilo bozuk ürün toprağa gömülerek imha edildi
Hatay'da insan sağlığını tehdit eden peynir, ketçap ile sucuktan oluşan 1 ton gıda malzemesi ekipler tarafından toprağa gömülerek imha edildi.
Özetle
Gündem 3 dk önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden sağlıksız koşullarda üretilmiş ve muhafaza edilmiş 1 ton gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.
- Reyhanlı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.
- Denetimler, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını engellemeyi amaçladı.
- Sağlıksız ortamda üretilen ve muhafaza edilen 1 ton gıda ürünü tespit edildi.
- Ele geçirilen sucuk, peynir, ketçap gibi gıda malzemeleri imha edildi.
Hatay'da halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.
1 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ
Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünleri tespit edildi. Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir, ketçaptan gıda malzemeleri toprağa gömülmek imha edildi.
