Antalya’da yaşanan vahşet kan dondurdu. Güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan, eşi ve 7 yaşındaki kızını boğazını bıçakla keserek öldürdü. Korkunç cinayet sonrasında Ankara’ya kaçan adam, karakola giderek teslim oldu. Ailenin daha önce hiç kavga etmediklerini söyleyen ev sahibi “Ne gürültü ne çığlık duyduk. Uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil” diye konuştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 katlı evin 1. katında yaşananlar kan dondurdu. İddiaya göre, akşam saatlerinde Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında Zübeyir Canatan, eşi ve 7 yaşındaki kızlarını boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Antalyada kan donduran ‘baba’ vahşeti! Eşi ve 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

OTOBÜSLE ANKARA’YA KAÇMIŞ

Evin kapısının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı sonrasında cinayet ortaya çıktı. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan’ın eşi ve kızını öldürdükten sonra otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Antalyada kan donduran ‘baba’ vahşeti! Eşi ve 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Savcılık incelemesinin ardından anne Songul Canatan ve ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalyada kan donduran ‘baba’ vahşeti! Eşi ve 7 yaşındaki kızının boğazını kesti

“NE GÜRÜLTÜ NE ÇIĞLIK DUYDUK”

2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini söyleyen ev sahibi Şaban Bülüç, şunları söyledi:

Kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu' dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil.

Ev sahibi Şaban Bülüç

Haberle İlgili Daha Fazlası