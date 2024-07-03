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Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün yaptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da turistleri taşıyan midibüsün yaptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Turist akınına uğrayan Antalya'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Önü parçalanan midibüsteki turistlerin çoğu yaralandı. Birçok kişi tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere olan çok sayıda yabancı turist yaralandı.

Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün yaptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı - 1. Resim

TURİST OTOBÜSÜNÜN ÖNÜ PARÇALANDI

Sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belerus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan midibüs Manavgat Çevreyolu Demokrasi Köprülü Kavşağı girişinde kaza yaptı.

Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün yaptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı - 2. Resim

Çok sayıda turist yaralandı Köprülü kavşak girişinde bulunan beton direğe çarpan midibüs çarpmanın şiddetiyle yan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çarpışmanın şiddetiyle midibüs hurdaya döndü.

Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün yaptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı - 3. Resim

Midibüs sürücüsü de dahil çok sayıda yabancı turistin yaralandığı kazada yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da turistleri taşıyan midibüsün yaptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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