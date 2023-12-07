Antalya'nın Alanya ilçesini sağanak ve dolu vurdu: İş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bırakınca herkes şaşkına uğradı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, kenti beyaza bürürken sağanak etkisiyle rögar taşınca yollar göle döndü ve birçok iş yerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok noktada etkili olan sağanak etkisini sürdürürken Antalya'nın Alanya ilçesini olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü.
'22 YILDIR BURADA YAŞIYORUM İLK DEFA GÖRDÜM'
Vatandaşlar ise dolundan kurtulmak için iş yerlerine sığındı. Yoğun yağış sonucu adeta dolu seli yaşandı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede etkisini yitirdi. 22 yıldır Antalya’da yaşadığını belirten bir vatandaş ise, ilk defa böyle bir dolu yağışını gördüğünü söyledi.
YAĞIŞ 'YOLLARI NEHRE' DÖNDÜRDÜ
Yine Alanya'da yoğun sağanak yağış ve dolunun ardından yollar adeta göle döndü. Şehir merkezinde bulunan turizm çarşısını rögarların taşması sonucu su bastı. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü.
Vatandaşlar ise dolundan kurtulmak için iş yerlerine sığındı. Yoğun yağışın ardından yollar nehre döndü. Şehir merkezinde turizm çarşısında bulunan birçok iş yerini su basarken, esnaf ise ellerindeki fırça ve çek paslarla iş yerlerindeki suları boşaltmak için büyük gayret gösterdi.