Arızalanan tekne fırtınayla sürüklendi: 3 kişi kurtarıldı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bakırköy Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Teknedeki 3 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Yeşilköy açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası yapınca şiddetli fırtınanın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hareket geçerek tekneyi ve içindeki 3 kişiyi yara almadan kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadelerine yer verildi.ü