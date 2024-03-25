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Haberler > Gündem > Arızalanan tekne fırtınayla sürüklendi: 3 kişi kurtarıldı

Arızalanan tekne fırtınayla sürüklendi: 3 kişi kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arızalanan tekne fırtınayla sürüklendi: 3 kişi kurtarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Teknedeki 3 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Yeşilköy açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne makine arızası yapınca şiddetli fırtınanın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hareket geçerek tekneyi ve içindeki 3 kişiyi yara almadan kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadelerine yer verildi.ü

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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