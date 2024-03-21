Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli iki tur teknesi yandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Antalya'daki Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı. Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı. Ekipler yangını söndürürken tekneler küle döndü.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı. Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.
HASAR BÜYÜK
İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı