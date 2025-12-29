Türk Hava Yolları, Arnavutluk’a uçak hibe edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, iddiaya konu uçağın yalnızca operasyonel amaçla kullanıldığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti’ne bağışlanacağına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan, Ortaklığımızın, filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir. Ortaklığımız, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır."

Haberle İlgili Daha Fazlası