Artık iki kez düşünün! Aracının camından tükürdü cezayı yedi

Niğde'de yere tüküren bir vatandaşa 2 bin 953 TL para cezası verildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2 ay boyunca uyarıda bulunduklarını söyleyip "Çevremizi korumak adına bir bilinçlendirme yapmak istedik. Ancak artık cezai işlem uygulamaya başladık" dedi.

Niğde'de zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında araçtan yere tüküren kişi tespit edilmiş, kamera kaydıyla belgelenerek Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin 85’inci maddesi kapsamında işlem yapılmıştı.

2 bin 953 TL idari para cezasına ilişkin konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; amaçlarının ceza kesmek değil, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

2 AY BOYUNCA UYARILDILAR

Konuya ilişkin açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; amaçlarının ceza kesmek değil, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1,5-2 ay boyunca uyarı ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Özdemir; "Çevremizi korumak adına bir bilinçlendirme yapmak istedik. Ancak artık cezai işlem uygulamaya başladık. Aslında hiç istemiyoruz ceza kesmeyi ama buna mecbur kalıyoruz" dedi.

Çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Özdemir; "Bu çevre hepimizin çevresi ve çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya var. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Yere atılan izmarit, çekirdek kabuğu, tükürük aslında karşınızdakine yapılan büyük bir saygısızlık. Bu farkındalığın oluşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FAHRİ ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ OLUŞTURULACAK

Belediye olarak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Özdemir; "Fahri çevre müfettişleri oluşturmak istiyoruz. Sadece zabıta ile bu işi yürütmek istemiyoruz. Vatandaşlarımızı da bu işin içine katmak istiyoruz. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Emrah Özdemir; Niğde'de yaşayan vatandaşların kısa zamanda kurallara uyacağına inandığını belirterek, "Unutuyorduk, alışkanlıklar vardı. Biz bunları hatırlatıyoruz, gerek kamerayla gerek görevli arkadaşlarımızla bu denetimleri sürdüreceğiz. Ceza kesmek istemiyoruz ama kurallara da uymak zorundayız. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu çalışmalar devam edecek" dedi.

