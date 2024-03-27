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Aşırı hızlı ve ehliyetsiz! Otomobile çarpan motosiklet savrulup karşı şeride geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aşırı hızlı ve ehliyetsiz! Otomobile çarpan motosiklet savrulup karşı şeride geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da, süratli bir şekilde seyreden motosiklet otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet karşı şeride geçip başka bir araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da, motosiklet ile cadde üzerinde süratle ilerleyen E.E. (22) yol kenarında park halindeyken yola çıkmak üzere hamle yapan otomobile sol kapı kısmından çarpıp yola savruldu. Savrulan motosiklet karşı şeride geçip park halindeki bir araca çarparak durabildi.

AĞIR YARALANDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aşırı hızlı ve ehliyetsiz! Otomobile çarpan motosiklet savrulup karşı şeride geçti - 1. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan E.E. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan motosiklet sürücüsü E.E.’nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken E.E.’ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, motosiklet ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten toplamda 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Yaralı sürücünün tedavisi hastanede sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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