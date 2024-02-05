'Asrın felaketi'nde yıkıma uğrayan 4 şehir yaralarını sardı! Hatıralar kayboldu, manzaralar değişti

Son yüz yılın en büyük felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. 11 ili yıkıp geçen Kahramanmaraş merkezli depremler en çok 4 şehire zarar verdi. Hatay, Malatya, Adıyaman ve depremin merkez üss Kahramanmaraş. Enkazların kaldırıldığı, yaraların sarıldığı ve hayatın yeniden başladığı şehirlerde depremin ilk günü ile bu günü karşılaştırıldı. Hatıraların kaybolduğu sokaklarda, manzaralar da değişti.

'Asrın felaketi'nin üzerinden bir yıl geçti, yaralar sarıldı ama acılar dinmedi...

Depremin merkez üssü, büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş 1. yılın sonunda yeniden görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

12 bin 713 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ta çalışmalar devam ediyor. Deprem sonrası ile yeni görüntüler karşılaştırıldığında kentteki boş alanlar dikkati çekiyor.

MALATYA’DA SİTELERİN YERİNİ BOŞLUKLAR ALDI

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da 6 bin 643 bina yıkılmış, 35 bin 907 bina ağır hasar almıştı.

Afetin üzerinden geçen 1 senede hasarlı binalar tek tek imha edilirken, yüzlerce kişinin yaşadığı site ve apartmanlardan geriye boş alanlar kaldı.

HATAY'DA TARİH DE YOK OLDU

6 Şubat'ta en çok yıkıma uğrayan şehirlerden biri de Hatay’dı. Şiddetli depremlerden sonra bile büyük artçıların devam ettiği şehirde binalar ve sitelerle beraber yüzlerce tarihi yapıda yok oldu..

Şehirde Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren bina ile Habib-i Neccar Camisi gibi önemli vakıf eserleri de yıkıma uğradı.

Enkaz kaldırma işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı Hatay'da, deprem konutlarının yapımı ve hasar gören kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Depremden 1 yıl sonra Antakya ilçesinin simge yerlerinden Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, Künefeciler Meydanı ile yapılaşmanın yoğun olduğu Köprübaşı mevkiini havadan görüntüledi.

Kentin güncel durumuna ilişkin görüntüler, depremlerin ardından yapılan kayıtlarla birleştirildi.

ADIYAMAN AFETİN 1. YILINDA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman da afetin birinci yılında havadan görüntülendi.

Binlerce binanın yıkıldığı şehirde depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile bir yıl aradan sonra aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında kentteki boş alanlar dikkati çekiyor.