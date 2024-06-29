Ataşehir'de yangın paniği! Apartman boşaltıldı, bir kişi dumandan zehirlendi

Ataşehir'de 14 karlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bir kişi dumandan zehirlendi.

İstanbul Ataşehir'de bulunan İçerenköy Mahallesinde sabaha karşı yangın paniği yaşandı. Saat 05.00 sıralarında 14 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla apartmandan çıkarken 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.