Aybastı Belediyesi'nde satırlı dehşet! Sekreteri başından yaraladı
Ordu’da Aybastı Belediyesi'ne giden kişi, belediye başkanının sekreteri Adem Demirkale'ye satırla saldırdı. Başından darbe alan sekreter hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı. Korkunç saldırı anı kameralara yansıdı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde belediye binasında 6 gün önce korkunç bir saldırı gerçekleşti. 21 Nisan günü saat 10.50'de Aybastı Belediyesi'ne giden Yusuf Doğan isimli saldırgan, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale'ye önce sorular sordu.
SATIRLA BAŞINA VURDU
Demirkale’yi arkası dönükken hedef alan yaşlı adam, ceketinin içine sakladığı satırı çıkardı. Demirkale'nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırgan, diğer belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirilirken, sekreter de yaralandı. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.
GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Belediye başkanının sekreterinin saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Yusuf Doğan isimli şahsın sekreterlik odasına geldiği, bir süre sonra ceketinin cebinden çıkardığı satırın keskin kısmıyla Demirkale'nin başına 2 kez vurduğu anlar yer aldı.
TUTUKLANDI
Saldırgan Yusuf Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.