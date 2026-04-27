Ordu’da Aybastı Belediyesi'ne giden kişi, belediye başkanının sekreteri Adem Demirkale'ye satırla saldırdı. Başından darbe alan sekreter hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı. Korkunç saldırı anı kameralara yansıdı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde belediye binasında 6 gün önce korkunç bir saldırı gerçekleşti. 21 Nisan günü saat 10.50'de Aybastı Belediyesi'ne giden Yusuf Doğan isimli saldırgan, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale'ye önce sorular sordu.

SATIRLA BAŞINA VURDU

Demirkale’yi arkası dönükken hedef alan yaşlı adam, ceketinin içine sakladığı satırı çıkardı. Demirkale'nin başına satırın keskin kısmıyla 2 kez vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan, diğer belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirilirken, sekreter de yaralandı. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa'daki bir hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Belediye başkanının sekreterinin saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Yusuf Doğan isimli şahsın sekreterlik odasına geldiği, bir süre sonra ceketinin cebinden çıkardığı satırın keskin kısmıyla Demirkale'nin başına 2 kez vurduğu anlar yer aldı.

TUTUKLANDI

Saldırgan Yusuf Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

