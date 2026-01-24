Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Aydınlıların artık kenar illere gitmek zorunda kalmayacağını söyleyip "Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak" dedi.

Yapımına 2020 yılında yapımına başlanan ve Türkiye'nin 21'inci Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan Aydın Şehir Hastanesinin yapımı tamamlandı ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı.

Günlük yaklaşık 20 bin hasta kapasitesine sahip olan ve 1.300 yatakla hizmet verecek hastanenin Aydın'ın ihtiyaçlarını gidereceğine değinen Erdoğan burada Aydınlılara bir müjde de verdi.

ARTIK KENAR İLLERE GİTMEYECEKLER

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu adımı atarken bu gördüğümüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere gitmesi gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde ihtiyaçlarını giderebilecek. Tüm ilçeleri ile Aydınlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydın Şehir Hastanemiz her açında Aydın'ımıza layık bir eser oldu. 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DE OLACAK

Şu müjdeyi de veriyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak.

