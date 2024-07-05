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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ermenistan görüşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;dan Ermenistan görüşmesi
Azerbaycan, Türkiye, Dışişleri, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendini kabul Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan ile ilişkiler üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde, Azerbaycan-Türkiye ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin müzakere edildiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya gelen Aliyev ve Fidan'ın toplantısında, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan liderlerinin yaptığı üçlü zirve hatırlatıldı ve bu üçlü işbirliği sürecinin müteakip toplantılarının devam ettirileceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan mutabakata göre, Erdoğan'ın Türkiye-Hollanda maçını izlemek üzere Almanya'ya gideceği ve Şuşa'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından temsil edileceği kaydedildi.

Kabulde Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesinin ve Türk dünyasındaki birlik ve dayanışmanın önemine değinildiği aktarılan açıklamada, Aliyev ve Fidan'ın, Azerbaycan-Türkiye ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini müzakere ettiği vurgulandı.

Fidan, yarın zirve öncesinde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak ve zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a eşlik edecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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