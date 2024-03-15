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Haberler > Gündem > Baharı yaşarken kışa uyandılar! Bir gecede her yeri doldurdu

Baharı yaşarken kışa uyandılar! Bir gecede her yeri doldurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Baharı yaşarken kışa uyandılar! Bir gecede her yeri doldurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de gece yarısı bastıran kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı, Şiran ilçesinde okullar tatil edildi, ulaşıma kapanan 21 köyde ise çalışma başlatıldı.

Son günlerde bahar havasının yaşandığı Gümüşhane’de, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı ve kent merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Baharı yaşarken kışa uyandılar! Bir gecede her yeri doldurdu - 1. Resim

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gece boyunca yağışın en çok etkilediği Şiran ilçesinde ise ilçe merkezi ve taşımalı sistemle eğitim verilen okullar bir günlüğüne tatil edilirken, ilçede yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 21 köyde İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Baharı yaşarken kışa uyandılar! Bir gecede her yeri doldurdu - 2. Resim

24 SAATTE METREKAREYE 18 KG YAĞIŞ

Gümüşhane kent merkezine son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken gece en düşük sıcaklık 0,4 derece olarak ölçüldü.

Baharı yaşarken kışa uyandılar! Bir gecede her yeri doldurdu - 3. Resim

Yağışın ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda “Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı” ifadeleri kullanılırken aralıklı kar ve yağmur yağışlarının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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