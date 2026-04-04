Bahçeli beldesi, yanı başındaki çimento fabrikasından yayılan zehirli tozların altında nefes almaya çalışıyor. Çare isteyen Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış “Bu resmen sağlık terörizmidir’ dedi.

Gümüşhane merkeze bağlı 6 bin nüfuslu Bahçeli beldesine bölgede faaliyet gösteren çimento fabrikasından dolayı her gün toz yağıyor. Hava kirliliğinden dolayı göz açamayan kasaba sakinleri, artık boğulduklarını belirterek çare istiyor.

Filtre yapılması için sahiplerine iletilen ricaların ve fabrikaya kesilen cezaların çözüm olmadığını belirten Bahçeli Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış “Hayatımızdan bezdik, tadımız tuzumuz kalmadı. Gelin bu işe el koyun” diye Ankara’ya seslendi.

Fabrika, yerleşim yerlerinin yanında bulunuyor. TOKİ'nin sosyal konutları da 1,5 kilometre mesafede yer alıyor.

"24 SAAT ÇİMENTO TOZU YUTUYORUZ"

Fabrikanın 2006 yılından bu yana Aşkale Çimento bünyesinde olduğunu aktaran MHP’li Tanış “Son iki yıldır durum katlanılamaz boyuta ulaştı. Tam anlamıyla sağlık terörizmi yaşanıyor. Fabrikanın bacalarından resmen zehir salınıyor. Tesisin günlük kapasitesi görünürde 3.500 ton ancak biz çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Teknoloji kullanmamak için diretiyorlar, halkın sağlığını hiç umursamıyorlar. 24 saat çimento tozu yutuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin kestiği cezalar caydırıcı olmadı. Açılan davalar mahkemeden dönüyor” dedi.

Başkan Tanış, makam otomobilindeki tozları göstererek tepkisini dile getirdi.

SEBZELER OLGUNLAŞMADAN KURUYOR

Fabrikanın tabiata bıraktığı çimento tozunun 280 futbol sahası bir alanı etkilediğine dikkat çeken Tanış şöyle devam etti:

Sermaye düşmanı değiliz ama burada insan sağlığı söz konusu. Nüfusumuz bazı ilçelerden büyük. Fabrikanın hemen yanında okul var. Çocuklarımız nefes almakta zorlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığına okulun taşınması için ricalarımız cevapsız kaldı. Bahçemizdeki fasulyeyi toplayamaz, elmayı dalından yiyemez olduk, sebzeler olgunlaşmadan kuruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası