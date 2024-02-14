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    • Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bakan Akar&#039;dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
    Bakan Akar, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eskişehir’de “Türkiye’nin Güvenlik Politikası” konulu programda konuşan eski Millî Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulûsi Akar, üçüncü dünya savaşının hibrit savaş olarak başladığını söyledi.

    Bakan Akar, “Türkiye’nin Güvenlik Politikası” üçüncü dünya savaşının hibrit ortamda başladığını söyledi.

    Ukrayna’yı olduğu gibi PKK’yı da dışardan destekleyenlerin olduğunu ifade eden Bakan Akar şunları kaydetti:

    SAVAŞ BAŞLADI

    "Kavramsal olarak dünyada bazı değişiklikler var. Şimdi artık böyle savaş yok, Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı, ne zaman olacak, ne olacak? Başladı.

    ARTIK SAVAŞ İLANI YOK

    Şimdi hibrit diye bir şey çıkardılar. Artık savaş ilanı yok. Bulanık savaş. Savaş var mı yok mu belli değil.

    Bunun da tipik örneği Ukrayna-Rusya savaşı. Ruslarla kim savaşıyor? Ukrayna, tek başına nasıl yapacak bunu? Bütün dünya, ama kimse ortaya çıkmıyor.

    Silahını veriyor, mühimmatını, parasını, yiyeceğini, giyeceğini veriyor, ‘Hadi yavrum sen savaş’ diyor ve Ukrayna savaşıyor.

    Peki, PKK/YPG tek başına Türkiye’ye karşı ne yapabilir? Hiçbir şey. Kim arkasında? A, B, C, D, G, hepsi var. Ama ortada kimse var mı, yok. Vekâlet savaşları dedikleri şeyler bu. Biz bununla mücadele ediyoruz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bakan Akar
    Haberler > Gündem > Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
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