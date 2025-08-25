Bakan Fidan, açılış konuşmasını bu sözlerle yaptı: Filistin BM'ye üye yapılmalı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz." diye konuştu.

Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.

Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi.

"Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor." diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.

Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir. Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı. İsrail’in kalıcı bir çözüm için zorlanması gerekiyor. Uluslararası camianın Filistin için seferber edilmesi kaçınılmaz. Filistin BM Genel Kurulu'na üye yapılmalı.

Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz. İsrail’in soykırımı devam ediyor. Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor, yarım milyondan fazla kişi açlıkla karşı karşıya Birleşmiş Milletler şu an kıtlık ilan etmiş durumda. Bu bir doğal afet değil, İsrail’in kasti şekilde yardımları engellemesi bu kıtlığa neden oldu. ⁠İsrail hükümeti barış değil Filistin halkının tamamen buradan silinmesini hedefliyor buna izin veremeyiz. Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz. Adım adım Filistin devletinin tanınması geri dönülemez bir gerçek haline gelmiştir. Güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor. Uluslararası camianın Filistin için seferber edilmesi kaçınılmaz. İsrail'in kalıcı bir çözüm için zorlanması gerekiyor.

BAKAN FİDAN, MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, görüşme öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde görüştü.