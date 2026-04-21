Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bölgeye özel 6 aylık acil eylem planını devreye aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, her okul için özel ekipler kurulduğunu ve hassas bir tarama yürütüldüğünü açıkladı.

Emrah Özcan/ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

"HER OKULA ÖZEL BİR EKİP KURDUK"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçlerini başlattık. Her okula özel bir ekip, bir birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı ancak şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve bu son olaydan etkilenmiş çocuklarımızı hassasiyetle tespit ediyoruz."

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 55 bin okula kamera kalkanı! Yeni güvenlik sistemi devreye girecek

"12 HANEDEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PSİKOSOSYAL DESTEK TALEBİ ALDIK"

Göktaş, olayın meydana geldiği andan itibaren sahada olduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak özel bir ekip kurduklarını hatırlattı. Göktaş, "102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık. Tedavisi süren yaralı çocuklarımızın durumunu da yakından takip ediyoruz. Taburcu olanları evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

O MAHALLEYE ‘PSİKOSOSYAL DESTEK (PSD) GÖRÜŞME OFİSİ' KURULACAK

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ailelere değil, olay anında görev yapan kamu çalışanlarımıza ve il müdürlüğü personelimize de destek sağlıyoruz. Bölge halkının hizmetlerimize yaklaşımı oldukça olumlu. Ayrıca, süreci daha yerinden yönetebilmek amacıyla Hayrullah Mahalle Muhtarlığı bünyesinde bir Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi' kurmayı planlıyoruz. Şu an sadece Kahramanmaraş özelinde ayrı bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ama 81 ile yönelik de çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açması sonucu aralarında polis, öğretmen ve öğrencilerin olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise tüfekle intihar ederek ölmüştü.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula babasının silahlarıyla gelerek katliam yapmıştı. Olayda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci ise öldü.

