Okullarda güvenlik önlemleri yeni bir seviyeye taşınıyor. 55 bin okulda kurulacak kamera sistemiyle tüm giriş ve çıkışlar anlık olarak izlenecek. Yeni uygulama, olası risklerin erken tespit edilmesini ve güvenliğin merkezî olarak yönetilmesini sağlayacak.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları alınacak önlemleri masaya yatırdı.

Toplantının ardından okullarda birbiri ardına tedbirler alınmaya başladı.

TURNİKE SİSTEMİ GELİYOR

Okullara randevusuz giriş yasaklanırken turnikeli geçiş ve el dedektörü uygulamaları yaygınlaştırılacak. Ziyaretçiler, yalnızca yönetim onayıyla ve güvenlik kontrolünden geçerek içeri alınacak. Emniyet güçleri okul bölgelerindeki GBT denetimlerini artıracak.

Okullarda risk teşkil eden öğrencilerle alakalı risk değerlendirme puan usulü daha sıkı uygulanacak. Risk puanı yüksek okullarda, kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, okul giriş ve çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması, okulun güvenlik kamerasıyla izlenmesi ve bu kameranın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanması sağlanacak.

55 bin okulun 21 bininde MEB'in kamera sistemi bulunduğunu, bunlardan bine yakınını İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde olan "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"ne bağladığı öğrenildi.

YASAL ÇALIŞMA YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre MEB, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında kişisel bilgi ve veri paylaşımı için yasal çalışma yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "18 milyon öğrenci, yaklaşık 1.2 milyon personel, yaklaşık 75 bin okul, 100 küsur bini aşan kurum; bütün bunların hepsi bize bir veri havuzu sunuyor ve bu kadar büyük şey üzerinden analiz yapmak, anomalileri tespit etmek, politika geliştirmek artık manuel yöntemlerle mümkün değil. İş yapmak isteyen yöneticiye bütün verilerin sunulduğu bir ekran var" dedi.

MERKEZİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, komisyona verdiği bilgide, İçişleri Bakanlığı ile protokol yaptıklarını, okullardaki güvenlik kameralarının "KGYS" dedikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne otomatik olarak entegre edileceğini dile getirdi. Tekin, "Bundan sonra bütün okullarımızın standart yapı şartnamesinde bu şey olacak, bütün okullar bağlanmış olacak yani bütün okullar gözlenmiş olacak artık" ifadelerine yer verdi.

