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Bakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırında

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Bakan Güler Irak ziyareti sonrası Hakkari sınırında

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Irak ziyareti sonrası Hakkari’ye geçen Milli Savunma Bakanı Güler, komutanlarla bir araya geldi. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkari’ye geçti.

Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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