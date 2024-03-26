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Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Güler: Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şehit aileleri ve gazilerle iftar yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Güler, şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Türkiye'nin ve dünyanın karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten Güler, tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ülkenin bekası, milletin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"ÜLKEMİZİN TAMAMINDA GÜVENLİK VE HUZUR ORTAMI TESİS EDİLDİ"

TSK'nın bir yandan hudut güvenliğini sağladığını, bir yandan da terörle mücadelede büyük başarı elde ettiğini vurgulayan Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bu sayede ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi.

Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağlıyoruz. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da önemli katkılarda bulunuyoruz."

"TÜRKİYE, SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdıklarını bildiren Güler, son olarak milli muharip uçak KAAN'ın 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Güler, "Böylece Türkiye, artık kendi savaş uçağını üretebilen dünyanın sayılı ülkelerden biri haline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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