Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili toplumdaki hassasiyetleri dikkate alacak yeni bir kanun çalışması başlatacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak toplumdaki hassasiyetleri gözeten kapsamlı bir kanun tasarısı hazırlayacaklarını duyurdu.

Bakan, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte, Sarıyer Hakimevi’nde, çocuk suçlarından mağduriyet yaşayan ailelerle bir araya geldi.

Bakan Gürlek açıkladı: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni kanun geliyor

"EN TEMELDEN ELE ALACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Gürlek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve mağdur ailelerin dosyalarını yakından takip ettiklerini belirtti. “Suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden ele alarak, toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulunduracak ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz” diyen Bakan, çalışmaların 12. Yargı Paketi kapsamında yürütüleceğini söyledi.

Gürlek, çocuk suçlarıyla ilgili toplumdaki rahatsızlığı gidermeye yönelik adımlar atacaklarını vurgularken, toplantının önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu toplantı çok kıymetli. Mağdur ailelerin yaşadığı acıyı en derinden hissediyorum ve kanun taslağı hazırlanırken bunları dikkate alacağız.”

Bakan Gürlek açıkladı: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni kanun geliyor

CEZALAR CAYDIRICI HALE GETİRİLECEK

Komisyon Başkanı Durgut da, çocukların karıştığı suçların kamu vicdanını rahatsız edecek boyutlara ulaştığını belirtti. Durgut, TBMM bünyesinde yürütülen çalışmaların hem önleyici hem de rehabilite edici adımları kapsadığını, ayrıca cezaların daha caydırıcı hâle getirilmesi için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Toplantının ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi. Durgut, ailelerin devletin sesini duymasının ve acılarının paylaşıldığını hissetmesinin önemine dikkat çekti.

