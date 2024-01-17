Bakan Tunç'tan 'motokurye davası'na ilişkin ilk sözler: Ceza mahkemenin takdiridir

17 Ocak 2024 12:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 12:30

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin davada verilen cezaya ilişkin ilk kez değerlendirmede bulundu.

Tunç, "Taksirle işlenen suça ceza mahkemenin takdiridir. Ailenin şikayetinden vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Ama kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

İstanbul Fatih’te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer’in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedilmişti.

Davada savcı mütalaasını açıklamıştı.Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise 2 yıl 6 ay hapis cezasını para cezasına çevirmişti.