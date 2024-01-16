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    Somali liderinin oğlunun neden olduğu kazayla ilgili mahkemeden para cezası kararı çıktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Somali liderinin oğlunun neden olduğu kazayla ilgili savcı taksirli ölüme neden olmaktan ceza istedi. Mahkeme ise 2 yıl 6 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi.

    Somali liderinin oğlunun neden olduğu kazayla ilgili mahkemeden para cezası kararı çıktı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

    Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise 2 yıl 6 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi.

    Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 

    2 ARALIK'TA TÜRKİYE'DEN AYRILMIŞTI

    İstanbul Fatih’te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

    EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

    Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer’in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Somali CumhurbaşkanıCeza
    Haberler > Gündem > Somali liderinin oğlunun neden olduğu kazayla ilgili mahkemeden para cezası kararı çıktı
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