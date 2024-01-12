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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Fatih Uğur
Türkiye'nin gündemine oturan kazada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Fatih'te karıştığı kazada motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip savcılığa ifade verdi. Ardından hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud Türkiye'ye gelip savcılığa ifade verdi.
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Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi