Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

12 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 17:42

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud Türkiye'ye gelip savcılığa ifade verdi.

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