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    Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'nin gündemine oturan kazada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Fatih'te karıştığı kazada motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip savcılığa ifade verdi. Ardından hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

    Somali Cumhurbaşkanı&#039;nın oğlu Türkiye&#039;ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud Türkiye'ye gelip savcılığa ifade verdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SomaliKazaCumhurbaşkanı
    Haberler > Gündem > Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
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