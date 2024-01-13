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    Şehitler üzerinden provokasyona geçit yok, 60 kullanıcı tespit edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlerimiz sonrası sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı olarak' propaganda yapan 60 kullanıcının tespit edildiğini duyurdu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, şehitlerine ağlıyor. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki alçak saldırısı sonrası 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı. Hain saldırıda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, sosyal medyada şehit askerler üzerinden kara propaganda yapanlar bir bir tespit ediliyor.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yaynlara karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirken Yerlikaya, bunlardan 53'ünün yurt dışında olduğunu ve haklarında edli işlem başlatıldığını açıkladı.

    4'Ü YAKALANDI, 3'ÜNÜ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı olarak' Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

    53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4’ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. 

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaŞehit
    Haberler > Gündem > Şehitler üzerinden provokasyona geçit yok, 60 kullanıcı tespit edildi
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