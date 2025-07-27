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Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı: "3 ilde 4 büyük yangın, 3 bin 515 kişi tahliye edildi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı: &quot;3 ilde 4 büyük yangın, 3 bin 515 kişi tahliye edildi&quot;
Yangın, Orman Yangını, Bursa, Karabük, Kahramanmaraş, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 ilde 4 yangının devam ettiğini söyleyen Yumaklı, "Bursa'da toplamda 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

"3 ilimizde 4 yangın var. Bursa'nın Kestel ve Harmancık ilçeleri ile Karabük'ün Safranbolu ve Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde yangınlar sürüyor.

EN UFAK RÜZGARDA ALEVLENME OLUYOR

Bursa'da dün Harmancık-Orhaneli, ardından ise Kestel ilçesinde yangın çıkmıştı. Öğlen Harmancık-Orhaneli yangınının büyük kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştık. Gün içinde burada aşırı bir rüzgar çıktı ve yeniden alevlenmeler oluştu. Buraya yeniden odaklandık.

KESTEL'DE DURUM İYİYE GİDİYOR

Kestel'de her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Rüzgar nedeniyle alevlenmelerin hepsini bitirene kadar tedbiri elden bırakmayacağız. Soğutma çalışmaları bitene kadar tam kontrol altına alındı demeyeceğiz.

BURSA'DA BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'da toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli bölgelere alındı. Karabük-Safranbolu yangınında da durumun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Ancak yayından önce yeni bir alevlenme oldu. En son alana ulaşana kadar tam kontrol altında demek çok güç.

Karabük'te coğrafi şartlar ekiplerimizin işini zorlaştırıyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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