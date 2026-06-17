Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Sözcü'de yer alan İzmit Körfezi'ndeki dip temizliğine dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, birkaç gün önce İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarını su altı dalışıyla gözlemledi.

Kurum projeye ilişkin, "Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz." dedi.

Bakanlık'tan 'İzmit Körfezi' iddialarına yalanlama

"ATIKLAR ORMANA DÖKÜLDÜ" İDDİASI

Bugünse Sözcü'de yer alan bir haberde Kurum'un dalışı eleştirilerek "Denizden çıkarılan ağır metallerle kirlenmiş binlerce ton çamurun, artıma tesisi yerine ormandaki dere yatağına döküldüğü" iddiasında bulunuldu.

Bakanlık'tan 'İzmit Körfezi' iddialarına yalanlama

"TAMAMEN YALAN"

Bakanlık tarafından ise söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine" ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.

Bakanlık'tan 'İzmit Körfezi' iddialarına yalanlama

Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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