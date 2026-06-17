Bakanlık'tan 'İzmit Körfezi' iddialarına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Sözcü'de yer alan İzmit Körfezi'ndeki dip temizliğine dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır" denildi.
- Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarını su altı dalışıyla gözlemlemiştir.
- Kurum, projeyle ilgili olarak İzmit Körfezi'nde 2 etapta 2,4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarılıp bertaraf edildiğini ve toplamda 3,8 milyon metreküp hedefine ulaşılacağını belirtmiştir.
- Projenin yüzde 70'inin tamamlandığı ifade edilmiştir.
- Sözcü Gazetesi'nde çıkan bir haberde, denizden çıkarılan ağır metallerle kirlenmiş binlerce ton çamurun arıtma tesisi yerine ormandaki dere yatağına döküldüğü iddia edilmiştir.
- Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise bu iddialar tamamen yalanlanarak, dip çamurunun analizlerle 'Tehlikesiz Atık' olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.
- Bakanlık, dip çamurlarının dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolandığını ve bu alanın rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüştürüleceğini bildirmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, birkaç gün önce İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarını su altı dalışıyla gözlemledi.
Kurum projeye ilişkin, "Büyükşehir Belediyemizle 2 etabını tamamladık. 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz." dedi.
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Artık onlar da ihbar tazminatı alabilecek
"ATIKLAR ORMANA DÖKÜLDÜ" İDDİASI
Bugünse Sözcü'de yer alan bir haberde Kurum'un dalışı eleştirilerek "Denizden çıkarılan ağır metallerle kirlenmiş binlerce ton çamurun, artıma tesisi yerine ormandaki dere yatağına döküldüğü" iddiasında bulunuldu.
"TAMAMEN YALAN"
Bakanlık tarafından ise söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine" ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.
Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."