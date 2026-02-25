Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 3'ün üzerinde depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden sarsıntılarla ilgili açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...

Mevcutta deprem korkusu yaşayan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.12'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,2, derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

AFAD tarafından saat 08.03'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,3, derinliği yine 7 kilometre olarak belirtildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, saat 07.12'de meydana gelen ilk depremi 3,5 olarak açıkladı. Depremin derinliği 12 kilometre olarak belirtildi.

Kandilli, saat 08.03'teki depremin büyüklüğünü de 3,5 olarak duyururken, derinliğini 8 kilometre olarak bildirdi.

BÖLGEDE GECEDEN BU YANA HAREKETLİLİK VAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinden itibaren küçük çaplı sarsıntılar meydana geliyor. AFAD verilerine göre bölgede saat 00.00'dan itibaren 30'a yakın deprem kaydedildi.

