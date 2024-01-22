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    Yük gemisi sürüklenince Sahil Güvenlik harekete geçti! Nefes kesen kurtarma operasyonu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Balıkesir Erdek'te bir yük gemisinin karaya vurduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Acil durum sinyali verilmesinin üzerine ekipler helikopterli kurtarma çalışması başlattı. Bakan Yerlikaya 7 kişilik mürettebatın başarılı şekilde kurtarıldığını açıkladı.

    Yük gemisi sürüklenince Sahil Güvenlik harekete geçti! Nefes kesen kurtarma operasyonu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında “MV Sicilia” isimli yük gemisinin sahile vurduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

    Sabah saatlerinde 7 mürettebatlı 40 metre uzunluğundaki “MV Sicilia” isimli yük gemisinde motor arızası yaşandı.

    Açık denizde sürüklenen geminin yardımına Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı koştu. Acil durum sinyali verilmesinin üzerine ekipler helikopterli kurtarma çalışması başlattı.  Tüm ekibinin başarılı bir şekilde kurtarıldığı anları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

    "7 MÜRETTEBAT KURTARILDI"

    Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

    “MV Sicilia” isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    “Acil Durum” sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı.

    Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Yük gemisi sürüklenince Sahil Güvenlik harekete geçti! Nefes kesen kurtarma operasyonu
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