Başkan Akpolat Beşiktaş Çarşı’da incelemelerde bulundu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı’da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik incelemede bulundu. Başkan Akpolat, “Burada yaşayan Beşiktaşlıların her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı’da zabıta ve itfaiye personeliyle birlikte dükkanların yaptığı işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulundu. Yapılan incelemelerde esnafın ve vatandaşların da sorunlarını dinleyen Akpolat, fikir alışverişinde bulunarak yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Denetim, Başkan Akpolat’ın kartal heykeli önünde yaptığı basın açıklamasıyla son buldu.

“Üst yapı sorununu da çözmek istiyoruz”

Beşiktaş Çarşı ile ilgili projeleri ve planları hakkında konuşan Başka Rıza Akpolat, “Bugün Beşiktaş Çarşı ve meydandayız. Aslında her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği bir noktadayız. İlçe nüfusumuz aslında 170 bin ancak 3 milyon insanın ziyaret ettiği bir nokta. Yeni metro inşaatının ardından bu sayının çok daha yukarıya çıkacağını görüyoruz. Buranın daha güvenli ve daha düzenli hâle getirilmesi için göreve geldiğimizden andan beri çalışmalara başladık. İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da çözmek istiyoruz. Ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan yangınlar, seller gibi sorunları ortadan kaldırmak için tüm yerel yöneticilerin büyük sorumlulukları var. Burada yaşayan Beşiktaşlıların her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü. Bu düzensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Şimdi Barbaros meydanından Ihlamurdere Caddesi’nin sonundaki evlendirme dairesine kadar olan kısımın yaya geçişlerini rahatlatan konforlu bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca ambulans ve itfaiyenin giremediği birçok noktamız olduğunu biliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas. Şimdi bunun burada başlangıcını yapıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.