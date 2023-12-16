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    Başkentte kaçak içki dehşeti: 2 lise öğrencisi hastanelik oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Başkentte kaçak içki dehşeti: 2 lise öğrencisi hastanelik oldu
    Kaçak Içki, Ankara, Lise Öğrencisi

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 2 genç aldıkları sahte alkolün ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen öğrenciler tedavi altına alınırken gençlere sahte alkolü verdiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

    Kaçak içki nedeniyle zehirlenmelere bir yenisi daha eklendi. Ankara'da 2 lise öğrencisi aldıkları sahte alkol nedeniyle hastanelik oldu. Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri N.K. ve Z.N.Y, kaçak alkol kullanmalarının ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.

    Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

    SAHTE ALKOLÜ VEREN ŞAHIS GÖZALTINDA

    Çocukların kaçak alkolü Ecevit lakaplı B.A'dan aldıkları tespit edildi. Şüpheli, İncirli Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.A'nın ikametinde yapılan aramada 25 adet kaçak viski ele geçirildi.

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