Başkentte kaçak içki dehşeti: 2 lise öğrencisi hastanelik oldu

16 Aralık 2023 00:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 00:36

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaçak içki nedeniyle zehirlenmelere bir yenisi daha eklendi. Ankara'da 2 lise öğrencisi aldıkları sahte alkol nedeniyle hastanelik oldu. Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri N.K. ve Z.N.Y, kaçak alkol kullanmalarının ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

SAHTE ALKOLÜ VEREN ŞAHIS GÖZALTINDA

Çocukların kaçak alkolü Ecevit lakaplı B.A'dan aldıkları tespit edildi. Şüpheli, İncirli Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.A'nın ikametinde yapılan aramada 25 adet kaçak viski ele geçirildi.