Başkentte kaçak içki dehşeti: 2 lise öğrencisi hastanelik oldu
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 2 genç aldıkları sahte alkolün ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen öğrenciler tedavi altına alınırken gençlere sahte alkolü verdiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Kaçak içki nedeniyle zehirlenmelere bir yenisi daha eklendi. Ankara'da 2 lise öğrencisi aldıkları sahte alkol nedeniyle hastanelik oldu. Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri N.K. ve Z.N.Y, kaçak alkol kullanmalarının ardından baygın şekilde hastaneye kaldırıldı.
Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.
SAHTE ALKOLÜ VEREN ŞAHIS GÖZALTINDA
Çocukların kaçak alkolü Ecevit lakaplı B.A'dan aldıkları tespit edildi. Şüpheli, İncirli Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. B.A'nın ikametinde yapılan aramada 25 adet kaçak viski ele geçirildi.