Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha... Savaş jetlerinin manevrası ile adını göklere yazdı

Yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2, dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Savaş uçakları tarafından yapılabilen "otonom fıçı tonosu" manevrasını gerçekleştiren ilk SİHA (silahlı insansız hava aracı) Bayraktar TB2 oldu.

Türkiye savunma sanayiinde dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. BAYKAR tarafından üretilen yerli ve milli insansız hava aracı SİHA Bayraktar TB2, dünya tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sadece savaş jetlerinin gerçekleştirebildiği manevra ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

DÜNYADA İLK VE TEK

Manevra testleri için gökyüzünde seyir halinde bulunan Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra etti. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi.

Bayraktar TB2’nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

SADECE SAVAŞ JETLERİ YAPABİLİYORDU

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı.

Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı. Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu (tirbuşon) hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.