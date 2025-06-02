Belediyeden 'ruhsatsız' sağlık merkezi! Felakete davetiye çıkarıyor

Sancaktepe Belediye Başkanı CHP’li Alper Yeğin, seçim koordinasyon merkezi olarak kullandığı binayı belediye polikliniğine çevirdi. Cerrahi müdahalelerin bile yapıldığı sağlık merkezi, Sağlık Bakanlığından yeterli görülmediği için ruhsat alamamasına rağmen çalışıyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Sancaktepe Belediyesinin açtığı Yenidoğan Semt Polikliniğinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi üzerindeki bina, CHP’li Belediye Başkanı Alper Yeğin için seçim koordinasyon merkezi yapıldı. Seçimden sonra da sağlık merkezine dönüştürüldü. Sancaktepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün de bulunduğu binada sünnet gibi cerrahi müdahaleler yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ruhsatsız merkezin felakete davetiye çıkardığını söylüyor.

Gazetemize bilgi veren bir bakanlık yetkilisi “Belediyeye başvuran ailelerin çocuklarına herhangi bir tahlil, tetkik yapılmadan sünnet randevusu veriliyor. Çocukların hayatlarını riske atan ameliyatlar yapılıyor. Usule aykırı biçimde, aile sağlığı merkezlerimizde dahi yapılamayan enjeksiyon serum işlemleri gerçekleştiriliyor. Mevcut uygulamanın devam etmesi, ciddi sonuçlar doğuracak sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.

"BU, KANUN TANIMAZLIKTIR"

MHP Sancaktepe Belediye Başkanı Hakan Şahinoğlu da bahse konu olan merkezin seçim döneminde CHP’li Alper Yeğin’in seçim koordinasyon merkezi olduğunu hatırlattı. Şahinoğlu “Yeğin’in seçimden sonra bu binayı sağlık merkezine çevirmesi sürpriz oldu. Başkana sebebini ve ödenen kirayı sorduk ama ikna edici cevaplar alamadık. Yüksek kira bedellerinden bahsedildi. Bina sahibine seçim öncesi ne sözler verildi bilmiyoruz. Böyle bir kompleksin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon hâlinde belirlenen sağlık alanına inşa edilmesi gerekiyordu. Yönetim ‘Ben yaptım oldu’ tavrında ısrar etti. Merkezin bakanlığın mevzuat şartlarını karşılamadığı için ruhsat alamadığı belirtiliyor. Hatta binanın birkaç katının İBB’ye tahsis edileceği söylendi. Bu, kanun tanımazlıktır” diye konuştu.