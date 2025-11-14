Meteoroloji, Güneydoğu'daki beş ilde beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşları görüş mesafesi ve hava kalitesindeki düşüşlere karşı uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

