Anadolu Ajansı (AA) • Şanlıurfa
Beş ilde toz alarmı: Meteoroloji'den kritik uyarı
Meteoroloji, Güneydoğu'daki beş ilde beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşları görüş mesafesi ve hava kalitesindeki düşüşlere karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de bu akşam ve gece beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşları uyardı.
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor.
- Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin illerini kapsayacak.
- Bu akşam ve gece saatlerinde etkili olacak.
- Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşanabilir.
- Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
