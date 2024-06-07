Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı saldırı! Anbean kaydedildi, yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istek parça talebi kabul edilmeyen bir kişi, dışarı atılınca öfkeden deliye döndü. Arkadaşının aracını gasp eden saldırgan mekana kurşun yağdırdı. Yaralıların olduğu olay anbean kaydedildi.

Levent’te bir eğlence mekanında istek parça tartışması yaşanınca dışarı çıkarılan bir şahıs, arkadaşının aracını silahla gasp edip mekana kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin Beşiktaş'ta işlenen cinayette adı geçen işletmeci Cengiz A. olduğu ortaya çıktı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

PARÇA İSTEĞİ KABUL EİDLMEYNİCE DELİYE DÖNDÜ

Olay, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Levent‘te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanına gelen Zeynel B. (25), istek müzik talebinde bulundu. Ancak müzik açılmayınca Zeynel B. ile mekan sahipleri arasında tartışma çıktı. Taşkınlık çıkartan Zeynel B. bunun üzerine dışarıya çıkartıldı.

MEKANA GERİ GELİP KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşananların ardından Zeynel B., arkadaşı Abdullah D.‘ye (31) silah doğrultarak aracını gasp etti. Şahıs ardından Abdullah D.’nin aracıyla mekanın önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu mekanın önünde duran müşteri Ümit Y. (30), Abdullah Ü. (28) ve Cengiz A. (44) yaralandı. Saldırgan araçla olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Şişli Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan olay yerinde çalışma yapan polis, 17 adet kovan ele geçirirken işletmeye ise bir adet isabet eden mermi olduğu görüldü. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kimliğini kısa sürede tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken hem saldırganın hem de yaralıların emniyette birçok suç kaydı olduğu da öğrenildi.

KASIKLARINDAN VURULAN ADAM TANIDIK ÇIKTI

Öte yandan yaralılardan işletmeci Cengiz A.’nın, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Beşiktaş Köyiçi Meydanı’nda yaşanan ve Sertan Taylan Hayal’in (24) öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili gözaltına alındığı ardından da çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı. Bugün yaşanan saldırıda ise Cengiz A.’nın tesadüfen vurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.