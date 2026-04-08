Uzun süredir kapalı olan İsrail Konsolosluğu yakınında polisle silahlı çatışmaya giren üç terörist etkisiz hâle getirildi. Polislerin zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi. Saldırıyı değerlendiren güvenlik uzmanları, eylemin Türkiye’yi bölgesel bir krize çekmeyi amaçlayan provokatif bir girişim olabileceğine dikkati çekti.

YEŞİM ERASLAN - İstanbul Beşiktaş’ta, İsrail Konsolosluğu yakınında bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren üç terörist etkisiz hâle getirildi.

Saldırıda iki polis hafif şekilde yaralandı. Bazı kurşunların çevredeki binalara isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen beş kişi gözaltına alındı. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahlarla bölgeye geldikleri belirlendi. Teröristlerin kendi aralarında yoğun dijital haberleşme yaptıkları da tespit edildi.

Konsolosluğun uzun süredir kapalı olduğu, bina önünde yalnızca koruma amaçlı polislerin görev yaptığı öğrenildi. İsrail Konsolosluğu çevresinde, Gazze savaşı sonrasında güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi. Deneyimli polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma: 'Sahte bayrak’ provokasyonu

Şahısların İzmit’ten kiralık bir araçla İstanbul’a geldikleri tespit edildi. Saldırganlardan birinin dini istismar eden terör örgütü DEAŞ ile irtibatı olduğu, ikisi kardeş olan teröristlerden birinin ise uyuşturucu suçundan kaydı bulunduğu belirtildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristin Yunus Emre Sarban olduğu, yaralı olarak yakalanan teröristlerin ise kardeş oldukları belirlenen Onur Ç. ve Enes Ç. olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden ikisi, biri ayağından, biri kulağından olmak üzere hafif şekilde yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” denildi. Vali Davut Gül ise “Provokasyon kokan bir hareket. Emniyetimiz olayı bütün yönleriyle inceliyor” dedi.

BU SALDIRI 5. FÜZEYDİ

Gazetemize saldırıyı değerlendiren güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, olayı İsrail’in bir sahte bayrak operasyonu olarak nitelendirdi.

Başbuğ “Bu tam bir sahte bayrak operasyonu. Sahtekar İsrail Türkiye’yi bir defa daha savaşa çekmek istedi. Türkiye’nin savaşa girmesi için İran’dan dört füze gönderilmişti, bu saldırı da beşinci füzeydi. Ancak kahraman polislerimizin refleksleri sayesinde çok büyük bir olay atlatıldı” dedi.

KİME YARAR, KİM MAĞDUR OLUR?

Saldırının amacın ‘mağduriyet oluşturmak’ olduğunun altını çizen Başbuğ, şu tespitlerde bulundu: ‘Bu saldırı kime yarayacak ve kim mağdur olacak?’ sorusuna bakmak lazım. İsrail, konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyla mağduriyet oluşturmak ve dünyaya ‘Bakın ben her yerde hedefim, terör örgütlerinin hedefindeyim’ mesajı vermek istedi. Bundan nemalanacaktı. Amacına ulaşamadı. Devlet aklı uyanıktır.

Türkiye terörü gündeminden çıkarsa bile emniyet güçleri başarılı bir karşılık verdi. Uzun namlulu silahla yapılan saldırılara karşılık vermek ve teröristleri etkisiz hâle getirmek çok da kolay bir iş değildir. Saldırıda şehit verilmemesi ve hafif yaralanma ile atlatılması çok büyük bir başarı.



