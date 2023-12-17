Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

17 Aralık 2023 10:00 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 10:05

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı'nın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'İlim Yayma Ödülleri' töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende, Büyük Ödül, Sosyal Bilimler, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ AZİZ SANCAR'A

"İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü"nün sahibi Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu. Ödülü Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti.

"Sosyal Bilimler Ödülü", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’a; "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü", Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Gülçin’e verildi.



İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akduman (sol 2), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (sağda), Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin (sağ 2) ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan

BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNİ ERDOĞAN AÇIKLADI

"Büyük Ödül"ün sahibini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Büyük Ödül’ü meme kanseri erken teşhisiyle ilgili yaptığı çalışmalarla İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Akduman aldı.

BİLAL ERDOĞAN'DAN HEDİYE

Törende Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı sıfatıyla, 1703-1780 yılların arasında yaşan Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kitabını babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile protokol üyelerinin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.