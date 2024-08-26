Bilecik'te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te yaşayan 91 yaşındaki Kamil Ş.'den bir süredir haber alınamıyor. Yapılan ihbar üzerine Gülümbe köyünde arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan Kamil Ş. (91) isimli kişiden haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için ekipler hem karadan hem de havadan dron yardımıyla arama çalışmalarını başlattı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı