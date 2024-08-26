Bilecik'te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme:

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Bilecik'te yaşayan 91 yaşındaki Kamil Ş.'den bir süredir haber alınamıyor. Yapılan ihbar üzerine Gülümbe köyünde arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.