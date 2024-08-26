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Bilecik'te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bilecik&#039;te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te yaşayan 91 yaşındaki Kamil Ş.'den bir süredir haber alınamıyor. Yapılan ihbar üzerine Gülümbe köyünde arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı - 1. Resim

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan Kamil Ş. (91) isimli kişiden haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

Bilecik'te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı - 2. Resim

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için ekipler hem karadan hem de havadan dron yardımıyla arama çalışmalarını başlattı.

Bilecik'te haber alınamayan 91 yaşındaki Kamil Ş. için arama çalışmaları başladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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