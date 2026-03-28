29 Mart Pazar günü 81 şehrin tamamının gri ve yağışlı modda olacağını ifade eden bir paylaşım yapan Hava Forum, ardından bu akşam saatlerinde ikinci yağış dalgasının geleceğini belirtti.

Türkiye genelinde hava durumu yeniden sertleşiyor, sağanak ve kar yurdu adeta esir alıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bilinen ve milyonlara ulaşan Hava Forum, önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"Mevcut yağışlara ilave bu akşam 2'nci dalga geliyor" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, "Akşam ve gece İzmir, Manisa, Aydın, Muğla çevrelerinde su baskını riski var. Gece 2 ile pazar sabah 6 arası ise Antalya çevresinde ağır yağış var. Dikkatli olalım, olumsuzluk yaşanabilir" ifadeleri yer aldı.

Paylaşım şöyle: " İstanbul'da önümüzdeki 7 gün (168 saat) içinde 9 saat güneş görülecek. Bu 9 saatlik güneş salı günü yaşanacak. Haftanın geri kalan 159 saat ise gri modda devam edilecek."

İstanbul ile ilgili yapılan bir paylaşımda ise dikkat çeken cümleler yer aldı.

İstanbul için dikkat çeken tahmin

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz dışında kalan yerlerde yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Bolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kayseri'nin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.