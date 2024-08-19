Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir kadın Ümraniye&#039;de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de bir kadın, başörtülü kadınlara hakaretler savurarak saldırdı. Başörtüsü taktığı için küfreden kadın, çevredekilerin tepkilerine de pişkince karşılık verdi. Adı Aleyna Çalgıcı olduğu iddia edilen saldırgan hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ümraniye'de adının Aleyna Çalgıcı olduğun iddia edilen bir kadın, başörtülü kadınlara saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, araya girenler de başörtülü kadına küfreden Aleyna Çalgıcı'ya tepki gösterdi.

Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi - 1. Resim

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN KÜFRETTİ

Ümraniye'nin Çarşı bölgesinde başörtülü genç kadınlar saldırıya uğradı. Bir kadın küfrederek başörtülü kadınları hedef aldı.

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak isterken, saldırgan küfürlerine devam etti.

Bir kişinin "Ben gördüm, 'Başörtülü' diyerek hakaret ettin." diyerek saldırgana tepki gösterdi.

Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi - 2. Resim

Çevredekilerin tepkilerine de aldırış etmeyen kişi, "Evet, ettim" diyerek cevap verdi.

Söz konusu saldırgan, kalabalığın "Hayır edemezsin" sözlerine, "Niye edemem" diyerek pişkince karşılık verdi.

Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi - 3. Resim

ÜMRANİYE'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINA KÜFÜR EDEN KİŞİ HAKKINDA İNCELEME

Ümraniye'de başörtü taktığı için bir kadına hakaretler savuran Aleyna Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edildi.

Şahsa daha önceden "Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem yapıldığı da belirtildi.

Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dilan Polat tahliye edildi! İşte ilk görüntüler…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adıyaman'da iskele çökmesinde ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti - Gündemİskele çökmesinde ağır yaralanmıştı! Kötü haber geldiKıyafet satış uygulamasında pedofili skandalı! Kullanılmış çocuk çorabı satıyorlar - GündemKıyafet satış uygulamasında pedofili skandalıİzne gelmişti! Eğlenmeye giden askerin ölümü arkadaşının elinden oldu - Gündemİzne gelen askerin kahreden sonu! Katili, arkadaşı olduAdıyaman'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılan genç feci şekilde can verdi - GündemKorkunç olay! Araba yıkarken feci şekilde can verdiGürültü kavgası kanlı bitti! Ayırmak istedi, canından oldu - GündemGürültü kavgası kanlı bitti! Ayırmak istedi, canından olduDüğün savaş alanına döndü, sebebi pes dedirtti! Gelin damat dahil 13 yaralı var - GündemDüğün savaş alanına döndü, sebebi pes dedirtti
Sonraki Haber Yükleniyor...