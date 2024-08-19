Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ümraniye'de bir kadın, başörtülü kadınlara hakaretler savurarak saldırdı. Başörtüsü taktığı için küfreden kadın, çevredekilerin tepkilerine de pişkince karşılık verdi. Adı Aleyna Çalgıcı olduğu iddia edilen saldırgan hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.
Ümraniye'de adının Aleyna Çalgıcı olduğun iddia edilen bir kadın, başörtülü kadınlara saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, araya girenler de başörtülü kadına küfreden Aleyna Çalgıcı'ya tepki gösterdi.
BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN KÜFRETTİ
Ümraniye'nin Çarşı bölgesinde başörtülü genç kadınlar saldırıya uğradı. Bir kadın küfrederek başörtülü kadınları hedef aldı.
Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak isterken, saldırgan küfürlerine devam etti.
Bir kişinin "Ben gördüm, 'Başörtülü' diyerek hakaret ettin." diyerek saldırgana tepki gösterdi.
Çevredekilerin tepkilerine de aldırış etmeyen kişi, "Evet, ettim" diyerek cevap verdi.
Söz konusu saldırgan, kalabalığın "Hayır edemezsin" sözlerine, "Niye edemem" diyerek pişkince karşılık verdi.
ÜMRANİYE'DE BAŞÖRTÜLÜ KADINA KÜFÜR EDEN KİŞİ HAKKINDA İNCELEME
Ümraniye'de başörtü taktığı için bir kadına hakaretler savuran Aleyna Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edildi.
Şahsa daha önceden "Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem yapıldığı da belirtildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi