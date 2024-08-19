Bir kadın Ümraniye'de başörtülü kadınlara küfretti! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de bir kadın, başörtülü kadınlara hakaretler savurarak saldırdı. Başörtüsü taktığı için küfreden kadın, çevredekilerin tepkilerine de pişkince karşılık verdi. Adı Aleyna Çalgıcı olduğu iddia edilen saldırgan hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.