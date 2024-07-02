Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Biz bu filmi daha önce görmüştük! Sinan Ateş davasında Ayhan Bora Kaplan benzeri kumpas iddiası

Biz bu filmi daha önce görmüştük! Sinan Ateş davasında Ayhan Bora Kaplan benzeri kumpas iddiası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biz bu filmi daha önce görmüştük! Sinan Ateş davasında Ayhan Bora Kaplan benzeri kumpas iddiası

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanık dün hakim karşısına çıktı. Beş gün sürecek olan duruşmanın ilk gününde tetikçi Erol Özyağcı’nın verdiği ifade, akıllara Ayhan Bora Kaplan olayını getirdi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin tutuklu bulunan 22 sanığın yargılanmasına dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de izleyici olarak katıldı.

Davada, sanıklar Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya’nın savunmaları alınırken, duruşmada sanıkların verdiği ifadelerden Sinan Ateş cinayetinin Cumhur İttifakına yıkılmak istendiği görüldü.

"MHP'DEN İKİ, ÜÇ YÖNETİCİNİN İSMİNİ VER SENİ KURTARALIM"

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tetikçi Eray Özyağcı, ifadesinde "Emniyette üç savcıya ifade verdim. Savcı Durmuş Ali Kaya, ‘Ben bu olayın kalemşoruyum. Bize hikâye anlatma. Bu işin siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den talimat aldıysan bizi uğraştırma. MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım. Seni içeride de dışarıda da koruyacağız. Sana insan ve araç fotoğrafları göstereceğiz. Bunları onayla yeter’ dedi. ‘Böyle iftiralara alet olmam. Beni neden böyle bir şeye alet etmeye çalışıyorsunuz? dedim. Ondan sonra iyice öfkelendi" ifadelerini kullandı.

AKILLARA AYHAN BORA KAPLAN OLAYINI GETİRDİ

Özyağcı’nın, “MHP’den iki üç isim ver kurtaralım, dediler” şeklindeki ifadesi suç örgütü liderliğinden tutuklanan Ayhan Bora Kaplan olayını akıllara getirdi. Polis müdürleri, 17/25 Aralık benzeri kalkışma planı için çete lideri Kaplan’ın sağ koluna, özgürlüğü karşılığında yalan ifade ile bakanların ismini vermesini teklif etmişti.

Kaplan da, ifadesinde, “Bana, devlet büyüklerinin ismini vermemi istediler ama vermedim” demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2 Temmuz Resmi Gazete atamaları: Mülki İdare Amirleri kararnamesi yayımlandı, Murat Kurum'un yeni görevi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama: Var gücümle çalışacağım - GündemYeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklamaBatı kavrulacak, doğuda yağmur var! Meteoroloji 8 ilde sarı kodlu uyarı verdi - GündemBatı kavrulacak, doğuda yağmur varBartholomeos Artholomeos'a ajan suçlaması - GündemBartholomeos Artholomeos'a ajan suçlaması'İzmarit vergisi' gündemde! TBMM 'sessiz pandemi' için harekete geçecek - Gündem'İzmarit vergisi' gündemdeSinan Ateş davasında ifadeler alınıyor! "MHP'ye yık, kurtul dediler" - Gündem"MHP'ye yık, kurtul dediler"Kayseri’deki olay ve “zehirli" söylemler… - GündemKayseri'deki olay ve 'zehirli' söylemler...
Sonraki Haber Yükleniyor...