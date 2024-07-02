Biz bu filmi daha önce görmüştük! Sinan Ateş davasında Ayhan Bora Kaplan benzeri kumpas iddiası

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanık dün hakim karşısına çıktı. Beş gün sürecek olan duruşmanın ilk gününde tetikçi Erol Özyağcı’nın verdiği ifade, akıllara Ayhan Bora Kaplan olayını getirdi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin tutuklu bulunan 22 sanığın yargılanmasına dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de izleyici olarak katıldı.

Davada, sanıklar Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya’nın savunmaları alınırken, duruşmada sanıkların verdiği ifadelerden Sinan Ateş cinayetinin Cumhur İttifakına yıkılmak istendiği görüldü.

"MHP'DEN İKİ, ÜÇ YÖNETİCİNİN İSMİNİ VER SENİ KURTARALIM"

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tetikçi Eray Özyağcı, ifadesinde "Emniyette üç savcıya ifade verdim. Savcı Durmuş Ali Kaya, ‘Ben bu olayın kalemşoruyum. Bize hikâye anlatma. Bu işin siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den talimat aldıysan bizi uğraştırma. MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım. Seni içeride de dışarıda da koruyacağız. Sana insan ve araç fotoğrafları göstereceğiz. Bunları onayla yeter’ dedi. ‘Böyle iftiralara alet olmam. Beni neden böyle bir şeye alet etmeye çalışıyorsunuz? dedim. Ondan sonra iyice öfkelendi" ifadelerini kullandı.

AKILLARA AYHAN BORA KAPLAN OLAYINI GETİRDİ

Özyağcı’nın, “MHP’den iki üç isim ver kurtaralım, dediler” şeklindeki ifadesi suç örgütü liderliğinden tutuklanan Ayhan Bora Kaplan olayını akıllara getirdi. Polis müdürleri, 17/25 Aralık benzeri kalkışma planı için çete lideri Kaplan’ın sağ koluna, özgürlüğü karşılığında yalan ifade ile bakanların ismini vermesini teklif etmişti.

Kaplan da, ifadesinde, “Bana, devlet büyüklerinin ismini vermemi istediler ama vermedim” demişti.