BM’den Srebrenitsa hamlesi! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık adına memnuniyet verici

BM Genel Kurulu tarafından, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine karar verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesinin insanlık adına memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oylama için oturum düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililer için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından 11 Temmuz gününün, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan edilmesi isteği için oylama yapıldı. 84 oy ile kabul edilen tasarı hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten değerlendirme geldi.

KARAR TÜM İNSANLIK ADINA MEMNUN ETTİ

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz gününü Srebrenitsa'daki 1995 Soykırımı'nı Anma Günü olarak belirleyen kararı kabul etmesi insanlık adına memnuniyet vericidir. Bu karar, soykırım eylemini gerçekleştiren devlet ve yapıların tarihe nasıl kara bir leke olarak kazınacaklarını göstermesi bakımından da fevkalade anlamlı bir adım olmuştur."

İNSANLIK TARİHİNİN KARA LEKESİ SREBRENİTSA SOYKIRIMI!

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.