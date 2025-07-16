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Bolu'da feci yangın! Evler ve samanlıklar alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da feci yangın! Evler ve samanlıklar alevlere teslim oldu
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve 10 samanlık alevlere teslim oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde, henüz bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı.

ALEVLERE TESLİM OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangına müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre alevlerin sardığı 2 ev ve 10 samanlık alevlere teslim oldu.

Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da feci yangın! Evler ve samanlıklar alevlere teslim oldu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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