Bolu'da yolcu minibüsü traktör ile çarpıştı! 1'i ağır 15 yaralı var
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Ajanslar
Bolu-Mudurnu karayolunda yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.
Bolu'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu facia yaşandı. Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 14 LB 777 plakalı yolcu minibüsü ile M.G yönetimindeki 14 ED 238 plakalı traktörün çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar Köroğlu Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Yaşanan elim kaza ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar