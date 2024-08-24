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Bolu'da yolcu minibüsü traktör ile çarpıştı! 1'i ağır 15 yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Bolu&#039;da yolcu minibüsü traktör ile çarpıştı! 1&#039;i ağır 15 yaralı var

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Bolu-Mudurnu karayolunda yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Bolu'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu facia yaşandı. Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 14 LB 777 plakalı yolcu minibüsü ile M.G yönetimindeki 14 ED 238 plakalı traktörün çarpıştı.

Bolu'da yolcu minibüsü traktör ile çarpıştı! 1'i ağır 15 yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Meydana gelen kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Bolu'da yolcu minibüsü traktör ile çarpıştı! 1'i ağır 15 yaralı var - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar Köroğlu Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan elim kaza ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Bolu'da yolcu minibüsü traktör ile çarpıştı! 1'i ağır 15 yaralı var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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