Boşandığı kadının eşi ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da, Murat Ç. isimli kişi, boşandığı Gülşen K.'nin eşi ile annesini pompalı tüfekle vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı her yerde aranıyor.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, iddiaya göre, tır şoförü Murat Ç., boşandığı eşi Gülşen K.'nin eşi Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti.
Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S., ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı