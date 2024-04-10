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Boşandığı kadının eşi ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Boşandığı kadının eşi ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da, Murat Ç. isimli kişi, boşandığı Gülşen K.'nin eşi ile annesini pompalı tüfekle vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı her yerde aranıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, iddiaya göre, tır şoförü Murat Ç., boşandığı eşi Gülşen K.'nin eşi Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti.

Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S., ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Boşandığı kadının eşi ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı - 1. Resim

Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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